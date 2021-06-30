1 июля мобильный ФАП будет работать в Северном районе Орла

1 июля мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать в Северном районе Орла, сообщает пресс-служба администрации города.

Получить вакцину от коронавируса можно с 14:00 до 20:00 у торгового центра «Европа» по адресу: ул. Металлургов, 17. На выбор два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Последний необходим для того, чтобы по завершении вакцинации пациент смог получить подтверждающий сертификат.

Контактные телефоны:

(4862) 44-56-45 — поликлиника №4;

(4862) 25-52-10 (доб. 1601, 1602) — управление по безопасности администрации Орла.

Также вся информация доступна в личном кабинете на сайте «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru).