30 июня 2021



1 июля мобильный ФАП будет работать в Северном районе Орла

1 июля мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать в Северном районе Орла, сообщает пресс-служба администрации города.

Получить вакцину от коронавируса можно с 14:00 до 20:00 у торгового центра «Европа» по адресу: ул. Металлургов, 17. На выбор два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Последний необходим для того, чтобы по завершении вакцинации пациент смог получить подтверждающий сертификат.

Контактные телефоны:

(4862) 44-56-45 — поликлиника №4;

(4862) 25-52-10 (доб. 1601, 1602) — управление по безопасности администрации Орла.

Также вся информация доступна в личном кабинете на сайте «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru).

 

Весенний призыв в Орле начнут торжественно
В Орле общественным организациям выделят гранты
 В Орле по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве
Опубликовано 30 Июн 2021 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"