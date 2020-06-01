1 июня в Орловской области единовременные выплаты получат почти 54 тысячи семей с детьми

Единовременные выплаты по Указу Президента РФ №249 от 07 апреля 2020 года семьям с детьми от 3 до 16 лет начали выплачивать в Орловской области с сегодняшнего дня.

По информации пресс-службы Отделения ПФР по Орловской области, согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате, почти 54 тысячи семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены более чем 73 тысячам детей по заявлениям, которые родители подали до 25 мая включительно.

Заявления на единовременную выплату 10 тыс. рублей семьи, имеющие детей от 3 до 16 лет, могут подать дистанционно на портале Госуслуг. Обратиться за выплатами можно до 1 октября 2020 года.

Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление.

Проконсультироваться по возникающим вопросам можно по телефону горячей линии Отделения ПФР по Орловской области 8 (4862) 72-92-36 и дополнительному телефону горячей линии Управления ПФР в г. Орле и Орловском районе (межрайонного) по вопросам выплат семьям с детьми 8 (4862) 63-37-87, контакты остальных Управлений размещены на сайте ПФР.