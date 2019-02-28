28 февраля 2019



1 марта во всех орловских школах пройдет всероссийский открытый урок по ОБЖ

1 марта в орловских школах пройдет всероссийский открытый урок по ОБЖ. Он приурочен к празднованию Всемирного дня гражданской обороны и проводится в рамках Года предупреждения ЧС, объявленного МЧС России, во всех учебных заведениях.

Основной целью Всемирного дня гражданской обороны является приобщение населения к соблюдению норм безопасной жизнедеятельности, к вопросам противодействия чрезвычайным ситуациям.

Организаторы проведения Всероссийского отрытого урока – МЧС России, Министерство просвещения России, Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей».

Открытые уроки в школах проведут в том числе и сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области и его структурных подразделений, информирует пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 28 Фев 2019 в 17:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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