1 марта во всех орловских школах пройдет всероссийский открытый урок по ОБЖ

1 марта в орловских школах пройдет всероссийский открытый урок по ОБЖ. Он приурочен к празднованию Всемирного дня гражданской обороны и проводится в рамках Года предупреждения ЧС, объявленного МЧС России, во всех учебных заведениях.

Основной целью Всемирного дня гражданской обороны является приобщение населения к соблюдению норм безопасной жизнедеятельности, к вопросам противодействия чрезвычайным ситуациям.

Организаторы проведения Всероссийского отрытого урока – МЧС России, Министерство просвещения России, Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей».

Открытые уроки в школах проведут в том числе и сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области и его структурных подразделений, информирует пресс-служба ведомства.