28 апреля 2022



1 мая на центральной площади Орла пройдет большой творческий марафон (12+)

В это воскресенье, 1 мая, Орловский областной центр народного творчества соберет лучшие творческие коллективы для участия в марафоне «Счастья тебе, земля моя»!

На площади Ленина с 10.30 до 15.00 для всех желающих выступят артисты Орловской государственной филармонии — фольклорного ансамбля «Каравай», муниципального ансамбля танца «Славица», а также студенты и преподаватели Орловского музыкального колледжа, колледжа культуры и искусств, творческие коллективы КДЦ «Металлург» и др.

 

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Опубликовано 28 Апр 2022 в 14:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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