1 мая на центральной площади Орла пройдет большой творческий марафон (12+)

В это воскресенье, 1 мая, Орловский областной центр народного творчества соберет лучшие творческие коллективы для участия в марафоне «Счастья тебе, земля моя»!

На площади Ленина с 10.30 до 15.00 для всех желающих выступят артисты Орловской государственной филармонии — фольклорного ансамбля «Каравай», муниципального ансамбля танца «Славица», а также студенты и преподаватели Орловского музыкального колледжа, колледжа культуры и искусств, творческие коллективы КДЦ «Металлург» и др.