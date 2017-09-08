10 февраля в Орле пройдет «Лыжня России»

10 февраля в Орле пройдет открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В программе соревнований: дистанции 1 км, 3 км, 5 км и 10 км.

В лыжной гонке предполагается участие около 2 тыс. жителей городов и районов Орловской области. Среди них — студенты ссузов и вузов, учащиеся общеобразовательных школ, трудовые коллективы и любители лыжного спорта.

Победителей «Лыжни России» ждут дипломы и памятные призы Министерства спорта.

Комиссия по допуску участников будет работать в СШОР №10 с 5 по 8 февраля с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-б, 3 этаж. Тел./факс (486-2) 33-56-24, e-mail: orelsd10@mail.ru

Также пройти комиссию можно будет 10 февраля с 9.00 до 10.00 в спортивном зале Орловского технологического техникума №7 по адресу: г. Орёл, ул. Раздольная, 100.

Подробную информацию можно будет узнать на сайте СШОР №10: www.orelsdushor10.ru, сообщает пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 18 Янв 2018 в 17:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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