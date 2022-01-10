10 января 2022



10 января жители Орла могут вакцинироваться от коронавируса во всех районах города

С 9:00 до 20:00 вакцинироваться от COVID-19 можно на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время от коронавируса прививают  в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева по адресу: Каменская пл., 1.

С 10:00 до 14:00 в Железнодорожном районе можно привиться в поликлинике «РЖД-Медицина», 2-й этаж, каб. 29 по адресу: ул. 3-я Курская, 56.

С 12:00 до 19:00  жители Железнодорожного района могут вакцинироваться от COVID-19 в мобильном пункте, расположенном в торговом центре «Европа» по адресу: ул. Московская, 67.

С 12:00 до 19:00 в ежедневном режиме жителей Орла принимают на 1 этаже ТМК «ГРИНН».

Жители Северного района города Орла с 12:00 до 19:00 могут сделать прививку в пункте вакцинации в здании администрации Северного района (УВМ, Московское шоссе, д. 137, 1 этаж, рядом с центральным входом).

Для прохождения вакцинации необходимы паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

 

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Опубликовано 10 Янв 2022 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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