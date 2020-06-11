11 июня 2020



102 новых случая COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 11 июня в регионе зарегистрировано 3283 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области  составило  1662 человека, выздоровели  1586 человек. 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время  COVID-19  подтвержден у 1507  жителей Орла, 436 зараженных –  в городе Мценске и Мценском районе, 295 – в  Орловском районе,  110 – в Болховском районе, по 74  –  в Новодеревеньковском и  Урицком районах,  по 71 – в  Хотынецком  и Дмитровском районах, 63 – в Ливнах, 60 – в Новосильском районе, 58 – в Свердловском районе, 54 –  в Шаблыкинском районе, 47 – в Знаменском районе, по 45  – в  Глазуновском и Верховском районах, 41 – в Покровском  районе, 32 – в Кромском   районе, 31 – в Ливенском  районе, 28 – в Троснянском районе, 26 – в  Колпнянском районе, 25 – в Залегощенском районе,  24 – в Малоархангельском районе, 18 – в Должанском районе,  17 – в Корсаковском районе,  16 – в Краснозоренском районе, 15 – в Сосковском районе, информирует администрация Орловской области.

 

Награждение причастных
На субботник в Орле вышли более 50 тысяч человек
Орловцам напомнили про пенсионный возраст в переходный период
Опубликовано 11 Июн 2020 в 13:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"