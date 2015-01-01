11 февраля в Орле пройдет «Лыжня России-2017»

Всех желающих присоединиться к самой массовой лыжной гонке ждут в Медведевском лесу.

Комиссия по допуску лыжников к участию будет работать с 6 по 9 февраля с 10 до 18 часов в СДЮСШОР №10 по адресу ул. Маринченко, 9-б, 3 этаж. Зарегистрироваться можно будет перед началом гонки 11 февраля с 9 до 11 часов в спортивном зале Орловского технологического техникума №7 по адресу ул. Раздольная, 100. Спортсмены должны представить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске от врача.

Торжественная церемония открытия состоится в 11.30. В программе — гонки на дистанции в один, три, пять и десять километров.

Победителей ждут медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта РФ. Для участников и зрителей подготовлена большая развлекательная программа. В месте проведения будут работать пункты питания, а также палатки, где можно будет согреться.

Пресс-служба мэрии Орла

 

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Опубликовано 06 Фев 2017 в 14:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 40

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