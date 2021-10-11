11 октября жители Орла могут вакцинироваться в Заводском и Железнодорожном районах

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12.00 до 19.00.

Жители Заводского района могут привиться от новой коронавирусной инфекции на 1 этаже ТМК «ГРИНН», по адресу: Кромское шоссе, д. 4.

Для жителей Железнодорожного района вакцинация будет организована около торгового центра «Европа» на улице Московской, 67.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.