11 октября 2021



11 октября жители Орла могут вакцинироваться в Заводском и Железнодорожном районах

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12.00 до 19.00.

Жители Заводского района могут привиться от новой коронавирусной инфекции на 1 этаже ТМК «ГРИНН», по адресу: Кромское шоссе, д. 4.

Для жителей Железнодорожного района вакцинация будет организована около торгового центра «Европа» на улице Московской, 67.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

 

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Опубликовано 11 Окт 2021 в 13:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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