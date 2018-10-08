12-13 октября состоится IT-форум РИФ-Воронеж

12 октября начнет свою работу крупный IT-форум РИФ-Воронеж 2018.

За два дня (12 и 13 октября) в шести параллельных потоках выступят более ста российских и зарубежных спикеров, темы докладов будут охватывать самые различные аспекты развития интернет-отрасли.

Организаторы форума: Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, Рекомендательный проект «LikenGo!», Департамент экономического развития Воронежской области при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Программа РИФ-Воронеж сформирована таким образом, что мероприятие будет интересно и руководителям бизнеса, и узким специалистам, и студентам профильных факультетов.

Бизнес-тематика: продвижение компании в интернет

Большой блок докладов посвящен продвижению компании в сети интернет. Digital-коммуникации, видеомаркетинг, контекстная реклама, поисковая оптимизация, контент и продвижение в социальных сетях, работа с блогами, управление репутацией компании в интернете. Эти доклады будут полезны сотрудникам служб маркетинга (они получат ответ на вопрос, как решать задачи) и руководителям бизнеса (они получат ответ на вопрос, как формулировать задачу и оценивать результат).

В числе спикеров этого блока эксперты:

Наталия Якунина, директор по продвижению продукта ВКонтакте («ВКонтакте с клиентом: от поддержки до продаж»)

Кети Сапович, диджитал-директор РОЦИТ («Главные тренды в digital-маркетинге и digital-дизайне)

Константин Найчуков, эксперт по контекстной рекламе и аналитике eLama, Эксперт Яндекса по обучению («Повышение продаж с помощью контекстной рекламы»)

Также на РИФ-Воронеж будут говорить о перспективных рынках и бизнес-моделях 2019-2020 гг, стартапах и инвестициях. Этот блок докладов подготовлен совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Откроет работу секции Арман Айриян, инвестиционный аналитик ФРИИ с докладом «Перспективные тренды инвестиций в России. «Что происходит в сегментах fintech и retailtech».

Отдельно нужно отметить секцию «Истории в кейсах: опыт продвижения местного бизнеса». Примеры из практики воронежских студий, цифры и факты.

В рамках секции «Ищем точки роста внутри компании» эксперты будут говорить о развитии навыков молодых специалистов, об акселераторе внутри компании и нестандартных форматах работы над проектами.

Разговор на профессиональном языке

Тематические секции и мини-конференции — это возможность для специалистов обсуждать актуальные вопросы в своем профессиональном кругу. Такие секции интересны узким специалистам и руководителям профильных подразделений.

Впервые в Воронеже — Baltic Digital Days (SEO, поисковая оптимизация)

Международная конференция IT NONSTOP, организованная совместно с компанией DataArt (фронтенд и бэкенд-разработка, тестирование)

SAP Community Day 2018 ( технологии SAP)

технологии Расширенная секция по дизайну, организованная совместно с компанией Red Collar

Секции по мобильной разработке, дизайну и машинному обучению, организованные совместно со студией Surf

Секция «Цифровая трансформация в производстве»

Воркшоп «Цифровой завод»: командная работа по генерации современных решений к реальным бизнес-кейсам по управлению производственными процессами и целыми предприятиями

Мероприятия для молодых специалистов

Студентов и начинающих специалистов ждут на секции «Путь к мечте: карьера в IT». Более опытные коллеги поделятся с ними рекомендациями, как построить личный бренд IT-специалиста, дадут «вредные советы», как выгореть на любимой работе за пару лет, расскажут о рынке труда в сфере информационных технологий.

13 октября пройдет финал первого студенческого IT-чемпионата по решению кейсов в области digital-технологий, проектирования и онлайн-коммуникации в Центральном Черноземье — IT-Generation. В отборочном туре приняли участие 30 команд из Воронежа, Курска, Липецка, Орла, Брянска, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Алматы. В финале будут соревновать 10 команд.

Дискуссионные площадки

Самые полемичные вопросы в рамках РИФ-Воронеж 2018 обсудят в формате круглых столов. Эксперты и гости РИФ-Воронеж будут принимать участие в дискуссиях по следующим темам:

«Регулирование интернета: реалии и тренды»

«Воронеж — цифровая экономика в действии».

«Digital-трансформация города»

Внепрограммные активности

Образовательную программу форума дополняет выставка и яркие внепрограммные активности. Гости РИФ-Воронеж смогут принять участие в интерактивных программах, выиграть различные гаджеты и даже авиабилеты!

Все мероприятия программы РИФ-Воронеж бесплатны для посещения, необходима предварительная регистрация на сайте http://2018.rifvrn.ru. С программой можно ознакомиться по ссылке http://2018.rifvrn.ru/program. Место проведения — Expo Event Hall, Сити-парк «Град».

О форуме:

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках «РИФ-Воронеж» также проходит интернет-премия, основные задачи которой — содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

Организаторы РИФ в 2018 году:

Областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» www.innoros.ru

Рекомендательный проект «likengo!» www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области www.econom.govvrn.ru

Генеральный партнер форума — Авиакомпания Turkish Airlines https://www.turkishairlines.com/ru-ru/

При поддержке:

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, www.minsvyaz.ru

Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru

Правительства Воронежской области www.govvrn.ru

Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru

Партнер регистрации: Группа компаний «РТЛабс», www.rtlabs.ru

Место проведения:

Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/ Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул Парковая 3, Сити-парк «Град»