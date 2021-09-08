12 сентября орловчан приглашают на концерт «Это ты, моя Россия» (6+)

Орловский областной центр народного творчества приглашает всех жителей и гостей города посетить премьеру концертной программы «ЭТО ТЫ, МОЯ РОССИЯ» народного любительского коллектива ансамбля русских народных инструментов «ОРЛОВСКИЕ УЗОРЫ».

В концерте примут участие: обладатель Гран-при, лауреат международных и всероссийских конкурсов, Почётный работник культуры Орловской области Наталья Сафонова-Титова, актриса театра «Свободное пространство», Заслуженная артистка России Елена Шигапова, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Игорь Елиферов, фольклорный ансамбль «Разноцветье» (руководитель Марина Беляева), народно-певческий ансамбль «Живица» (руководитель Наталья Сафонова) и др.

Концерт состоится в воскресенье 12 сентября 2021 года в концертном зале Орловского областного центра народного творчества, начало — в 13:00, по адресу: г. Орел, ул. Карачевский переулок д.6.

Вход свободный, наличие маски обязательно.