29 октября 2020



122 новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 29 октября в регионе зарегистрирован 11721 случай заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2818 человек, выздоровели 8750 человек. 153 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 6014 жителей Орла, 1320 зараженных – в Орловском районе, 724 – в городе Мценске и Мценском районе, 610 – в Ливнах, 344 – в Урицком районе, 301 – в Болховском районе, 284 − в Ливенском районе, 246 – в Дмитровском районе, 173 – в Новодеревеньковском районе, 163 – в Хотынецком районе, 158 – в Свердловском районе, 141 – в Малоархангельском районе, 138 – в Кромском районе, 137 – в Покровском районе,  131 – в Залегощенском районе, 128 – в  Колпнянском районе, 105 − в Верховском районе, 90 – в Новосильском районе, 88 – в  Должанском районе, 85 – в Глазуновском  районе, 81 – в Шаблыкинском  районе, 78 − в  Знаменском районе, 62 – в Троснянском районе, 56 – в Сосковском районе, 36 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

Орловские налоговики подвели итоги за прошлый год
В Орле началась кампания по борьбе с лже-благотворителями
В Орловской области работает «горячая линия» по безопасности детей
Опубликовано 29 Окт 2020 в 14:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"