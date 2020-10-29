122 новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 29 октября в регионе зарегистрирован 11721 случай заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2818 человек, выздоровели 8750 человек. 153 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 6014 жителей Орла, 1320 зараженных – в Орловском районе, 724 – в городе Мценске и Мценском районе, 610 – в Ливнах, 344 – в Урицком районе, 301 – в Болховском районе, 284 − в Ливенском районе, 246 – в Дмитровском районе, 173 – в Новодеревеньковском районе, 163 – в Хотынецком районе, 158 – в Свердловском районе, 141 – в Малоархангельском районе, 138 – в Кромском районе, 137 – в Покровском районе, 131 – в Залегощенском районе, 128 – в Колпнянском районе, 105 − в Верховском районе, 90 – в Новосильском районе, 88 – в Должанском районе, 85 – в Глазуновском районе, 81 – в Шаблыкинском районе, 78 − в Знаменском районе, 62 – в Троснянском районе, 56 – в Сосковском районе, 36 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.