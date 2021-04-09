13 апреля в Орловской области выберут «Ученика года — 2020»

Финал конкурса «Ученик года — 2020» состоится на базе Центра «Созвездие Орла» (Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д. 3). Начало в 11.00.

В финал конкурса вышли 20 учащихся из общеобразовательных организаций 20 городов и районов Орловской области.

В этом году конкурсные мероприятия приурочены к Году науки и технологий, объявленному Президентом Российской Федерации.

Конкурс состоит из двух этапов: очного и заочного. На заочном этапе жюри конкурса оценило портфолио, представленные участниками, конкурс «Инфографика» и творческая презентация на тему «Мир, в котором я живу…». В очном этапе конкурсантам предстоит включиться в публичное обсуждение актуальных проблем и принять участие в викторине «Край ты наш, любимый!».