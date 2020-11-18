139 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 18 ноября в регионе зарегистрированы 14354 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2981 человек, выздоровели 11200 человек. 173 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7371 жителя Орла, 1604 зараженных – в Орловском районе, 819 – в городе Мценске и Мценском районе, 766 – в Ливнах, 381 – в Урицком районе, 363 − в Ливенском районе, 323 – в Болховском районе, 307 – в Дмитровском районе, 225 – в Хотынецком районе, 220 – в Новодеревеньковском районе, 209 – в Свердловском районе, 206 – в Малоархангельском районе, 183 – в Покровском районе, 164 – в Залегощенском районе, 160 – в Колпнянском районе, 147 – в Кромском районе, 136 − в Верховском районе, 110 – в Шаблыкинском районе, 108 – в Должанском районе, 102 – в Глазуновском районе, 97 – в Новосильском районе, по 88 – в Знаменском и Троснянском районах, 78 – Сосковском районах, 70 − в Краснозоренском районе, 29 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.