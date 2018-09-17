17 сентября 2018



14-летний подросток подозревается в совершении разбоя

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Предварительно установлено, что 29 августа 2018 года подозреваемый, находясь в районе поселка Дружный Орловского района, угрожая ножом, похитил у 13-летнего подростка мобильный телефон, причинив материальный ущерб более 13 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, а также устанавливаются причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 17 Сен 2018 в 11:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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