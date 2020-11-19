19 ноября 2020



141 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 19 ноября в регионе зарегистрированы 14495 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2934 человека, выздоровели 11386 человек. 175 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7433  жителей Орла, 1638 зараженных – в Орловском районе, 819 – в городе Мценске и Мценском районе, 771 – в Ливнах, 383 – в Урицком районе, 363 − в Ливенском районе, 324 – в Болховском районе, 315 – в Дмитровском районе, 227 – в Хотынецком районе, 225 – в Новодеревеньковском районе, по 209 – в Свердловском и Малоархангельском районах, 183 – в Покровском районе,  164 – в Залегощенском районе, 162 – в Колпнянском районе, 147 – в Кромском районе, 138 − в Верховском районе, 112 – в  Шаблыкинском районе, 110 – в Должанском районе, 104 – в Глазуновском  районе, 98 – в Новосильском районе, 92 – в   Троснянском районе, 89 – в Знаменском районе, 79 – Сосковском районе, 70 − в Краснозоренском районе, 31 – в Корсаковском районе, информирует администрация Орловской области.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2020 в 14:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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