26 ноября 2020



141 новый случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 26 ноября в регионе зарегистрированы 15483 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2685 человек, выздоровел 12610 человек. 188 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7965  жителей Орла, 1724 зараженных – в Орловском районе, 838 – в городе Мценске и Мценском районе, 819 – в Ливнах, 396 – в Урицком районе, 383 − в Ливенском районе, 360 – в Дмитровском районе, 335 – в Болховском районе, 251 – в Хотынецком районе, 236 – в Новодеревеньковском районе,  228 – в Малоархангельском районе, 218 – в Свердловском районе, 205 – в Покровском районе,  184 – в Колпнянском районе, 182 – в Залегощенском районе, 153 – в Кромском районе, 149 − в Верховском районе, 123 – в  Шаблыкинском районе, 120 – в Должанском районе,  111 – в   Глазуновском  районе, 110 – в Троснянском районе, 100 – в Новосильском районе, 98 – в Знаменском районе, 84 – Сосковском районе, 79 − в Краснозоренском районе, 32 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2020 в 13:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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