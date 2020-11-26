141 новый случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 26 ноября в регионе зарегистрированы 15483 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2685 человек, выздоровел 12610 человек. 188 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7965 жителей Орла, 1724 зараженных – в Орловском районе, 838 – в городе Мценске и Мценском районе, 819 – в Ливнах, 396 – в Урицком районе, 383 − в Ливенском районе, 360 – в Дмитровском районе, 335 – в Болховском районе, 251 – в Хотынецком районе, 236 – в Новодеревеньковском районе, 228 – в Малоархангельском районе, 218 – в Свердловском районе, 205 – в Покровском районе, 184 – в Колпнянском районе, 182 – в Залегощенском районе, 153 – в Кромском районе, 149 − в Верховском районе, 123 – в Шаблыкинском районе, 120 – в Должанском районе, 111 – в Глазуновском районе, 110 – в Троснянском районе, 100 – в Новосильском районе, 98 – в Знаменском районе, 84 – Сосковском районе, 79 − в Краснозоренском районе, 32 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.