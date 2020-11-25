143 новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 25 ноября в регионе зарегистрированы 15342 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2799 человек, выздоровели 12357 человек. 186 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7877 жителей Орла, 1713 зараженных – в Орловском районе, 838 – в городе Мценске и Мценском районе, 815 – в Ливнах, 395 – в Урицком районе, 382 − в Ливенском районе, 359 – в Дмитровском районе, 333 – в Болховском районе, 246 – в Хотынецком районе, 236 – в Новодеревеньковском районе, 227 – в Малоархангельском районе, 217 – в Свердловском районе, 197 – в Покровском районе, 180 – в Колпнянском районе, 178 – в Залегощенском районе, 150 – в Кромском районе, 147 − в Верховском районе, 123 – в Шаблыкинском районе, 119 – в Должанском районе, по 110 – в Троснянском и Глазуновском районах, 99 – в Новосильском районе, 96 – в Знаменском районе, 84 – Сосковском районе, 79 − в Краснозоренском районе, 32 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.