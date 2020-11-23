23 ноября 2020



143 новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 23 ноября в регионе зарегистрированы 15057 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2957 человек, выздоровели 11918 человек. 182 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 7717  жителей Орла, 1689 зараженных – в Орловском районе, 830 – в городе Мценске и Мценском районе, 804 – в Ливнах, 391 – в Урицком районе, 381 − в Ливенском районе, 350 – в Дмитровском районе, 327 – в Болховском районе, 242 – в Хотынецком районе, 236 – в Новодеревеньковском районе, 221 – в Малоархангельском районе, 212 – в Свердловском районе, 186 – в Покровском районе,  177 – в Колпнянском районе, 168 – в Залегощенском районе, 148 – в Кромском районе, 143 − в Верховском районе, 121 – в  Шаблыкинском районе, 111 – в Должанском районе, 108 – в   Троснянском районе, 107 – в Глазуновском  районе, 98 – в Новосильском районе, 96 – в Знаменском районе, 83 – Сосковском районе, 79 − в Краснозоренском районе, 32 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2020 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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