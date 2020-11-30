146 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 30 ноября в регионе зарегистрированы 16065 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2439 человек, выздоровели 13430 человек. 196 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 8259 жителей Орла, 1784 зараженных – в Орловском районе, 870 – в городе Мценске и Мценском районе, 832 – в Ливнах, 409 – в Урицком районе, 394 − в Ливенском районе, 383 – в Дмитровском районе, 339 – в Болховском районе, 264 – в Хотынецком районе, 244 – в Новодеревеньковском районе, 239 – в Свердловском районе, 231 – в Малоархангельском районе, 221 – в Покровском районе, 191 – в Колпнянском районе, 189 – в Залегощенском районе, 159 – в Кромском районе, 156 − в Верховском районе, 132 – в Шаблыкинском районе, 125 – в Должанском районе, 124 – в Троснянском районе, 116 – в Глазуновском районе, 101 – в Новосильском районе, 98 – в Знаменском районе, 92 – Сосковском районе, 81 − в Краснозоренском районе, 32 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.