15 февраля в Орле пройдет богатырский православный праздник

15 февраля в «Знаменской богатырской заставе» пройдет большой зимний богатырский спортивный праздник «Единением и любовью спасемся». Он приурочен к Международному дню православной молодежи, который отмечается в день Сретения Господня.

В программе мероприятия — торжественный молебен, показательные выступления представителей святорусского богатырского братства из Москвы, Тулы, Орла, Курска и других регионов, Русско-Сербского братства витязей и богатырей «Свибор» (Сербия), ратные и рукопашные дружинные состязательные игры, богатырские потехи, конкурсы и забавы, выступление православных творческих коллективов. Гости с детьми смогут пообщаться с животными: овцами, кроликами, цесарками, курами, покататься на лошадях, подкрепиться в полевой кухне.

Праздник организован молодежным отделом Орловской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония.

Вход — бесплатный.

Начало праздника: 15 февраля, 13:00.

Место проведения: «Знаменская богатырская застава» — Орловский р-н, пос. Знаменка, улица Заречная, 22. Добраться можно любым транспортом, который следует до поселка Знаменка («Знаменская богатырская застава» находится у въезда в п. Знаменка). Остановка «Цон».

Орловская митрополия