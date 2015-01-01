15 февраля в Орле пройдет богатырский православный праздник

15 февраля в «Знаменской богатырской заставе» пройдет большой зимний богатырский спортивный праздник «Единением и любовью спасемся». Он приурочен к Международному дню православной молодежи, который отмечается в день Сретения Господня.

В программе мероприятия — торжественный молебен, показательные выступления представителей святорусского богатырского братства из Москвы, Тулы, Орла, Курска и других регионов, Русско-Сербского братства витязей и богатырей «Свибор» (Сербия), ратные и рукопашные дружинные состязательные игры, богатырские потехи, конкурсы и забавы, выступление православных творческих коллективов. Гости с детьми смогут пообщаться с животными: овцами, кроликами, цесарками, курами, покататься на лошадях, подкрепиться в полевой кухне.

Праздник организован молодежным отделом Орловской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония.

Вход — бесплатный.
Начало праздника: 15 февраля, 13:00.
Место проведения: «Знаменская богатырская застава» — Орловский р-н, пос. Знаменка, улица Заречная, 22. Добраться можно любым транспортом, который следует до поселка Знаменка («Знаменская богатырская застава» находится у въезда в п. Знаменка). Остановка «Цон».

Орловская митрополия

 

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Опубликовано 09 Фев 2017 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

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