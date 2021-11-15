15 ноября 2021



15 ноября жители Орла могут вакцинироваться во всех районах города

С 9.00 до 20.00 получить вакцину от COVID-19 жители Советского района Орла могут на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время от новой коронавирусной инфекции прививают в новом пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева по адресу: Каменская пл., 1.

С 12.00 до 19.00  мобильный пункт вакцинации будет работать в Железнодорожном районе около торгового центра «Европа» по адресу: ул.Московская, 67.

Жители Северного района с 12.00 до 19.00 могут вакцинироваться от COVID-19 около торгового центра «Европа», расположенного по адресу: ул. Металлургов, 17к1.

Также с 12.00 до 19.00 в ежедневном режиме жителей Орла врачи принимают на 1 этаже ТМК «ГРИНН» (напротив магазина «М-Видео»).

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2021 в 14:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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