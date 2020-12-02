151 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 2 декабря в регионе зарегистрированы 16364 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2265 человек, выздоровели 13897 человек. 202 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 8400 жителей Орла, 1824 зараженных – в Орловском районе, 883 – в городе Мценске и Мценском районе, 843– в Ливнах, 413 – в Урицком районе, 398 − в Ливенском районе, 403 – в Дмитровском районе, 340 – в Болховском районе, 265 – в Хотынецком районе, по 247 – в Новодеревеньковском и Свердловском районах, 244 – в Покровском районе, 234 – в Малоархангельском районе, 196 – в Колпнянском районе, 192 – в Залегощенском районе, 160 – в Кромском районе, 159 − в Верховском районе, 132 – в Шаблыкинском районе, по 127 – в Должанском и Троснянском районах, 120 – в Глазуновском районе, 101 – в Новосильском районе, 99 – в Знаменском районе, 92 – Сосковском районе, 83 − в Краснозоренском районе, 35 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.