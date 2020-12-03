3 декабря 2020



153 новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 3 декабря в регионе зарегистрированы 16517 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2134 человека, выздоровели 14178 человек. 205 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 8469  жителей Орла, 1847 зараженных – в Орловском районе, 887 – в городе Мценске и Мценском районе, 848 – в Ливнах, 413 – в Урицком районе, 409 – в Дмитровском районе, 403 − в Ливенском районе, 341 – в Болховском районе, 269 – в Хотынецком районе, 249  – Свердловском районе, 247 – в Новодеревеньковском районе, 245 – в Покровском районе, 238 – в Малоархангельском районе,  200 – в Колпнянском районе, 195 – в Залегощенском районе, по 161 – в Кромском и Верховском районах, 137 – в Должанском районе,133 – в  Шаблыкинском районе, 129 – в Троснянском районе, 122 – в   Глазуновском  районе, 102 – в Знаменском районе, 101 – в Новосильском районе, 93 – Сосковском районе, 83 − в Краснозоренском районе, 35 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Дек 2020 в 13:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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