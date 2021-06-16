16 орловских выпускников получили стобалльные результаты по итогам ЕГЭ по литературе и химии

О результатах единого государственного экзамена по географии, литературе и химии, который состоялся 31 мая, проинформировала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

Выпускники школ Орловской области получили 9 стобалльных результатов по итогам ЕГЭ по литературе и 7 стобалльных результатов ЕГЭ по химии.

Высокие баллы (80 — 99 баллов) по итогам ЕГЭ получили 11 % выпускников, сдававших географию, 15% выпускников, сдававших химию, и 21% выпускников, сдававших литературу.

Отметим, что в этом году первый ЕГЭ сдавали 809 орловских выпускников, в том числе в ЕГЭ по географии принимали участие 37 человек, по литературе – 272, по химии – 500.