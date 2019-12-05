162 алиментщика вспомнили о родительском долге после привлечения к административной ответственности

За 10 месяцев 2019 года 779 должников по алиментам привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Решением суда 12 гражданам назначено наказание в виде административного ареста от десяти до пятнадцати суток, 758 должникам назначено наказание в виде обязательных работ.

Применение мер административного наказания и перспектива привлечения к уголовной ответственности убеждает должников вспомнить о родительском долге, информирует пресс-служба УФССП по Орловской области. За истекший период 2019 года после применения 162 должника частично или полностью погасли задолженность либо трудоустроились после применения соответствующих мер воздействия.

Управление ФССП России по Орловской области напоминает гражданам, забывшим о своем родительском долге: неуплата без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства влечет административное наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток. Если должник после назначения административного наказания за данное правонарушение продолжает уклоняться от уплаты алиментов, он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.