7 декабря 2020



162 новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 7 декабря в регионе зарегистрированы 17140 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2090 человек, выздоровели 14837 человек. 213 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 8708 жителей Орла, 2008 зараженных – в Орловском районе, 944 – в городе Мценске и Мценском районе, 871 – в Ливнах, 419 – в Урицком районе, 410 – в Дмитровском районе, 409 − в Ливенском районе, 342 – в Болховском районе, 276 – в Хотынецком районе, 261  – Свердловском районе, 260 – в Покровском районе, 254 – в Новодеревеньковском районе, 246 – в Малоархангельском районе,  206 – в Колпнянском районе, 198 – в Залегощенском районе, 168  –  в Верховском районе, 162 – в Кромском районе, по 149 – в Троснянском и Должанском районах, 134 – в  Шаблыкинском районе, 126 – в   Глазуновском  районе, 113 – в Знаменском районе, 105 – в Новосильском районе, 102 – Сосковском районе, 85 − в Краснозоренском районе, 35 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 07 Дек 2020 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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