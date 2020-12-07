162 новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 7 декабря в регионе зарегистрированы 17140 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2090 человек, выздоровели 14837 человек. 213 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 8708 жителей Орла, 2008 зараженных – в Орловском районе, 944 – в городе Мценске и Мценском районе, 871 – в Ливнах, 419 – в Урицком районе, 410 – в Дмитровском районе, 409 − в Ливенском районе, 342 – в Болховском районе, 276 – в Хотынецком районе, 261 – Свердловском районе, 260 – в Покровском районе, 254 – в Новодеревеньковском районе, 246 – в Малоархангельском районе, 206 – в Колпнянском районе, 198 – в Залегощенском районе, 168 – в Верховском районе, 162 – в Кромском районе, по 149 – в Троснянском и Должанском районах, 134 – в Шаблыкинском районе, 126 – в Глазуновском районе, 113 – в Знаменском районе, 105 – в Новосильском районе, 102 – Сосковском районе, 85 − в Краснозоренском районе, 35 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.