17-летний житель Орловской области подозревается в совершении тяжкого преступления

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, 16 октября 2018 года в поселке Глазуновка подозреваемый жестоко избил 42-летнего односельчанина возле кафе. С тяжелыми травмами головы мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.