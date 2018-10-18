18 октября 2018



17-летний житель Орловской области подозревается в совершении тяжкого преступления

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, 16 октября 2018 года в поселке Глазуновка подозреваемый жестоко избил 42-летнего односельчанина возле кафе. С тяжелыми травмами головы мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Окт 2018 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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