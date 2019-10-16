16 октября 2019



17 октября после благоустройства откроется сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии

17 октября в 16.30 состоится открытие сквера 5-й Орловской стрелковой дивизии после благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», информирует администрация г. Орла.

Работы в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии проводило ООО «Триумф». Стоимость благоустройства составила порядка 40,8 млн рублей.

Работы велись в течение нескольких месяцев. Подрядчик восстановил тротуары, обустроил детскую и спортивную площадки, посадил новые деревья, кустарники и цветы, установил скамейки, урны и новые светильники, обновил асфальтовое покрытие на прилегающей проезжей части.

На открытии выступят творческие коллективы муниципальных учреждений культуры.

 

Всегда на посту
В орловской говяжей тушенке нашли сою вместо мяса
Праздничные мероприятия к Дню города в Орле (6+)
Опубликовано 16 Окт 2019 в 16:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"