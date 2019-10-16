17 октября после благоустройства откроется сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии

17 октября в 16.30 состоится открытие сквера 5-й Орловской стрелковой дивизии после благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», информирует администрация г. Орла.

Работы в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии проводило ООО «Триумф». Стоимость благоустройства составила порядка 40,8 млн рублей.

Работы велись в течение нескольких месяцев. Подрядчик восстановил тротуары, обустроил детскую и спортивную площадки, посадил новые деревья, кустарники и цветы, установил скамейки, урны и новые светильники, обновил асфальтовое покрытие на прилегающей проезжей части.

На открытии выступят творческие коллективы муниципальных учреждений культуры.