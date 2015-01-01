17 января орловчане простятся с солистом хора ансамбля им. Александрова Аркадием Узловским

Завтра в 12.00 в Свято-Троицком храме г. Орла состоится прощание с выпускником Орловского государственного института культуры Аркадием Узловским, погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

Узловский Аркадий Аркадьевич родился 04.10.1993 в г. Орле. В 2011 г. окончил общеобразовательную и хоровую школы. По окончании поступил в Орловский государственный институт искусств и культуры на направление подготовки «Педагогическое образование», профиль «Музыка» (класс хорового дирижирования – проф. Л.В. Малацай , класс вокала – доцент Д.В. Старцева)

Аркадий обладал мощным роскошным голосом, красивым стальным тембром, свободно читал с листа нотный текст. Всегда тонко, с большим художественным вкусом интерпретировал свои сольные партии. В годы учебы Аркадий регулярно участвовал в конкурсах вокалистов, проводимых на кафедре, занимая призовые места. В составе вокального ансамбля «Мужской стиль» занимался с момента поступления в институт (сентябрь 2011 г.). Аркадий был призван в ряды Вооруженных сил в ноябре 2014 г. и, отслужив в составе хора ансамбля им. Александрова, остался там работать по контракту. Институт окончил летом этого года.