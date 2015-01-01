17 января орловчане простятся с солистом хора ансамбля им. Александрова Аркадием Узловским

Завтра в 12.00 в Свято-Троицком храме г. Орла состоится прощание с выпускником Орловского государственного института культуры  Аркадием Узловским, погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

Узловский Аркадий Аркадьевич родился 04.10.1993 в г. Орле. В 2011 г. окончил общеобразовательную и хоровую школы. По окончании поступил в Орловский государственный институт искусств и культуры на направление подготовки «Педагогическое образование», профиль «Музыка» (класс хорового дирижирования – проф. Л.В. Малацай , класс вокала – доцент Д.В. Старцева)

Аркадий обладал мощным роскошным голосом, красивым стальным тембром, свободно читал с листа нотный текст. Всегда тонко, с большим художественным вкусом интерпретировал свои сольные партии. В годы учебы Аркадий регулярно участвовал в конкурсах вокалистов, проводимых на кафедре, занимая призовые места. В составе вокального ансамбля «Мужской стиль» занимался с момента поступления в институт (сентябрь 2011 г.). Аркадий был призван в ряды Вооруженных сил в ноябре 2014 г. и, отслужив в составе хора ансамбля им. Александрова, остался там работать по контракту. Институт окончил летом этого года.

 

Все успеют закопать
Орловская детская библиотека им. И.А. Крылова переехала
В Орле процветает торговля продуктами
Опубликовано 16 Янв 2017 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 44

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"