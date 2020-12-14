14 декабря 2020



177 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 14 декабря в регионе зарегистрированы 18336 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2082 человека, выздоровели 16030 человек. 224 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 9357 жителей Орла, 2242 зараженных – в Орловском районе, 976 – в городе Мценске и Мценском районе, 901 – в Ливнах, 433 – в Урицком районе, 431 − в Ливенском районе, 425 – в Дмитровском районе, 352 – в Болховском районе, 294 – в Хотынецком районе, 285 – в  Свердловском районе, 277 – в Покровском  районе, 265 – в Новодеревеньковском районе, 264 – в Малоархангельском районе,  224 – в Колпнянском районе, 220 – в Залегощенском районе, 180  –  в Верховском районе, 173 – в Кромском районе, 157 – в  Троснянском районе, 152 – в Должанском районе, 136 – в  Шаблыкинском районе, 130 – в   Глазуновском  районе, 116 – в Знаменском районе, 111 – в Сосковском районе, 109 – в Новосильском районе, 91 − в Краснозоренском районе, 35 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

Седина в бороду – бес в ребро
В Орле ограничили движение транспорта
В Орле у пешеходных переходов появились предупреждающие надписи
Опубликовано 14 Дек 2020 в 14:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"