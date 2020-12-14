177 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 14 декабря в регионе зарегистрированы 18336 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 2082 человека, выздоровели 16030 человек. 224 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 9357 жителей Орла, 2242 зараженных – в Орловском районе, 976 – в городе Мценске и Мценском районе, 901 – в Ливнах, 433 – в Урицком районе, 431 − в Ливенском районе, 425 – в Дмитровском районе, 352 – в Болховском районе, 294 – в Хотынецком районе, 285 – в Свердловском районе, 277 – в Покровском районе, 265 – в Новодеревеньковском районе, 264 – в Малоархангельском районе, 224 – в Колпнянском районе, 220 – в Залегощенском районе, 180 – в Верховском районе, 173 – в Кромском районе, 157 – в Троснянском районе, 152 – в Должанском районе, 136 – в Шаблыкинском районе, 130 – в Глазуновском районе, 116 – в Знаменском районе, 111 – в Сосковском районе, 109 – в Новосильском районе, 91 − в Краснозоренском районе, 35 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.