28 декабря 2020



178 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 28 декабря в регионе зарегистрированы 20840 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1734 человека, выздоровели 18846 человек. 260 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 10706 жителей Орла, 2665 зараженных – в Орловском районе, 1067 – в городе Мценске и Мценском районе, 948 – в Ливнах, 486 – в Дмитровском районе, 464 – в Урицком районе, 460 − в Ливенском районе, 370 – в Болховском районе, 369 – в Хотынецком районе, 329 − в  Свердловском районе, 300 – в Покровском  районе, 291 – в Новодеревеньковском районе, 287 – в  Малоархангельском районе, 279 – в Залегощенском районе,  234 – в Колпнянском районе, 210 – в Верховском районе, 195 – в Кромском районе, 186 – в  Троснянском районе, 168 – в Должанском районе, 155 – в  Шаблыкинском районе, 135 – в   Глазуновском  районе, 128 – в Сосковском районе, 125 – в Знаменском районе, 116 – в Новосильском районе, 119 − в Краснозоренском районе, 48 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 28 Дек 2020 в 13:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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