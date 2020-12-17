17 декабря 2020



179 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 17 декабря в регионе зарегистрированы 18870 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1813 человек, выздоровели 16824 человека. 233 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 9680 жителей Орла, 2310 зараженных – в Орловском районе, 1015 – в городе Мценске и Мценском районе, 915 – в Ливнах, 436 – в Урицком районе, 435 − в Ливенском районе, 427 – в Дмитровском районе, 360 – в Болховском районе, 297 – в  Свердловском районе, 295 – в Хотынецком районе, 285 – в Покровском  районе, 269 – в  Малоархангельском районе, 268 – в Новодеревеньковском районе,  226 – в Колпнянском районе, 224 – в Залегощенском районе, 184  –  в Верховском районе, 174 – в Кромском районе, 160 – в  Троснянском районе, 157 – в Должанском районе, 140 – в  Шаблыкинском районе, 132 – в   Глазуновском  районе, 124 – в Знаменском районе, 113 – в Сосковском районе, 109 – в Новосильском районе, 91 − в Краснозоренском районе, 44 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 17 Дек 2020 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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