179 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 17 декабря в регионе зарегистрированы 18870 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1813 человек, выздоровели 16824 человека. 233 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 9680 жителей Орла, 2310 зараженных – в Орловском районе, 1015 – в городе Мценске и Мценском районе, 915 – в Ливнах, 436 – в Урицком районе, 435 − в Ливенском районе, 427 – в Дмитровском районе, 360 – в Болховском районе, 297 – в Свердловском районе, 295 – в Хотынецком районе, 285 – в Покровском районе, 269 – в Малоархангельском районе, 268 – в Новодеревеньковском районе, 226 – в Колпнянском районе, 224 – в Залегощенском районе, 184 – в Верховском районе, 174 – в Кромском районе, 160 – в Троснянском районе, 157 – в Должанском районе, 140 – в Шаблыкинском районе, 132 – в Глазуновском районе, 124 – в Знаменском районе, 113 – в Сосковском районе, 109 – в Новосильском районе, 91 − в Краснозоренском районе, 44 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.