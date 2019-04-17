17 апреля 2019



18 апреля в Орле откроется «Вахта памяти-2019»

18 апреля в Орле состоится открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019».

Митинг, посвященный открытию региональной «Вахты Памяти-2019» будет проходить у стелы «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы. Начало мероприятия – в 16.00.

В новом поисковом сезоне примут участие около тысячи поисковиков из 23-х регионов России и Донецкой народной республики. Это представители  Архангельской, Белгородской, Брянской, Кемеровской,  Курганской, Курской,  Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Коми и Дагестан, города Москвы.

В 2018 году в ходе региональной «Вахты Памяти» были найдены останки 1084 погибших воинов. 59 имён бойцов Красной Армии установлены по архивным документам и личным вещам.

В этом году поисковая работа продолжится во Мценском, Болховском, Свердловском, Глазуновском, Дмитровском, Орловском, Сосковском, Троснянском, Залегощенском, Новосильском, Колпнянском и Ливенском районах, информирует пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 17 Апр 2019 в 13:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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