18 апреля в Орле откроется «Вахта памяти-2019»

18 апреля в Орле состоится открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019».

Митинг, посвященный открытию региональной «Вахты Памяти-2019» будет проходить у стелы «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы. Начало мероприятия – в 16.00.

В новом поисковом сезоне примут участие около тысячи поисковиков из 23-х регионов России и Донецкой народной республики. Это представители Архангельской, Белгородской, Брянской, Кемеровской, Курганской, Курской, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Коми и Дагестан, города Москвы.

В 2018 году в ходе региональной «Вахты Памяти» были найдены останки 1084 погибших воинов. 59 имён бойцов Красной Армии установлены по архивным документам и личным вещам.

В этом году поисковая работа продолжится во Мценском, Болховском, Свердловском, Глазуновском, Дмитровском, Орловском, Сосковском, Троснянском, Залегощенском, Новосильском, Колпнянском и Ливенском районах, информирует пресс-служба губернатора.