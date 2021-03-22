18-летний учащийся техникума подозревается в хищении денежных средств

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего учащегося Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщает СУ СК по Орловской области, по данным следствия, подозреваемый в феврале 2021 года, находясь в отделении банка, воспользовавшись банковской картой своей знакомой, совершил хищение денежных средств — 49 400 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе проведения первоначальных следственных действий подозреваемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.