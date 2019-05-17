18 мая орловцев ждет «Ночь музеев». Продолжение

Мы продолжаем знакомить читателей с обширной программой, которую приготовили областные музеи для своих гостей 18 мая. Вход в музеи свободный. Так, в 18.00 в Доме Т. Н. Грановского (г. Орёл, ул. 7-го Ноября, 24, тел. +7(4862) 76-34-65, 76-15-74) будет представлена программа «Литературные субботники и весёлые поощрения». Гости узнают о том, как писатель Николай Семенович Лесков проводил свободное время: любимым видом общения писателей являлись встречи в определенных книжных магазинах или трактирах, ресторанах, за особым «литературным столиком». О том, какие подчас забавные случаи происходили на таких литературных посиделках, узнают гости пришедшие на мероприятие. Атмосферу вечера создадут исполнители романсов из Орловской государственной филармонии. (16+)

В 19.00 посетителей встречает Музей писателей-орловцев (г. Орёл, ул. Тургенева, 13, тел.: +7(4862) 76-15-74, 76-35-28) с литературно-музыкальным мероприятием «Как много тайн в себе хранит привычный вам предмет… Куда нас зеркало манит?» Пушкин написал: «Свет мой Зеркальце, скажи, да всю правду доложи…», Фет вслед за Пушкиным написал: «Кому венец: богине ль красоты, иль в зеркале её изображению?». В музее есть такое зеркало, к которому посетители смогут обратиться с пушкинскими или фетовскими словами, а сотрудники музея посвятят их в тайну зеркал и то, что может хранить в своей глади наше зеркало. (16+)

В 20.00 в музее И. А. Бунина (г. Орёл, пер. Георгиевский, 1. тел.: +7 (4862) 76-13-72, 76-15-74) начнётся мероприятие «В мире круга земного». Самые яркие воспоминания у каждого человека, связаны с его детскими годами, с семьёй, братьями и сёстрами. Затем приходит время первой любви. Обо всём этом, и о том, каким был путь к славе, первого Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, узнают гости вечера. Ярким дополнением станет исполнение произведений русских и зарубежных композиторов воспитанниками Орловской детской хоровой школы. (16+)

В 21.00 все желающие приглашаются в Музей И. С. Тургенева (г. Орёл, ул. Тургенева, 11, тел.: +7 (4862) 76-15-74, 76-27-37). Участники мероприятия увидят новые музейные поступления: красочные афиши Тургеневских спектаклей в театрах Москвы, Орла и других городов, новейшие подарочные издания произведений писателя. Перед гостями музея выступят художники, представившие свои работы в экспозицию этого раздела. Будут показаны фрагменты художественных и видеофильмов по произведениям Ивана Сергеевича Тургенева («Две женщины» «Последний колдун»). Стажёры Руанского университета представят виртуальный экскурсионный маршрут по городу Руану и его окрестностям, который некогда показывал Ивану Тургеневу французский писатель Гюстав Флобер. (16+)

С 18.00 до 23.00 гости Орловского музея изобразительных искусств (г. Орёл, ул. Октябрьская, 29, тел.: +7 (4862) 76-05-86, 76-27-41) смогут посетить постоянную экспозицию музея «Русское и зарубежное искусство 17-19 веков».

В 18.00 будет представлено мероприятие «Элементы», посвящённое Году Театра в России, Театральное искусство, синтез других видов искусств, а также связь между ними. Посетители музея познакомятся с элементами одного произведения: историей создания повести Л. Н. Толстого «Холстомер», воплощением её на большой сцене, ролью личности автора и людей, связанных как с Орловским краем, так и произведениями изобразительного искусства, являющимися частью коллекции Орловского музея изобразительных искусств.

В рамках мероприятия будет представлена масштабная картина, находящаяся в запасниках музея и широкий зритель не имеет возможности видеть её в постоянной экспозиции. Далее вечер продолжит экскурсия по постоянной экспозиции «Русское и зарубежное искусство 17-19 веков». (0+)

Что подготовил для жителей и гостей города Орловский краеведческий музей и два его филиала — мы уже рассказывали.

Кроме того, акция «Ночь в музее» пройдет в Отделении Банка России в Орле (ул. Гостиная, 6). Посетители смогут ознакомиться с историей одного из самых красивых зданий города, уникальными экспонатами, а также поучаствовать в мастер-классах и научиться выявлять фальшивки. Для участников акции будут организованы экскурсионные программы, посвященные основным вехам истории Отделения Банка России в Орле и истории инфляции. Гости мероприятия узнают, как выглядит рабочее место кассира, и какие банкноты выпускали в России много лет назад. По словам организаторов, программа мероприятия будет интересна и детям, и взрослым.

Время работы экспозиции: с 14.00 до 21.00. Стоит учесть, что из-за специфики работы в здание Банка России можно попасть ТОЛЬКО по предварительной записи, имея при себе паспорт. Заявку на участие можно подать по телефону 42-10-24. (12+)