180 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 21 декабря в регионе зарегистрированы 19582 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1980 человек, выздоровели 17360 человек. 242 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 10033 жителей Орла, 2444 зараженных – в Орловском районе, 1034 – в городе Мценске и Мценском районе, 925 – в Ливнах, 474 – в Дмитровском районе, 448 – в Урицком районе, 445 − в Ливенском районе, 363 – в Болховском районе, 340 – в Хотынецком районе, 307 − в Свердловском районе, 286 – в Покровском районе, 277 – в Малоархангельском районе, 268 – в Новодеревеньковском районе, 229 – в Колпнянском районе, 228 – в Залегощенском районе, 188 – в Кромском районе, 185 – в Верховском районе, 165 – в Троснянском районе, 162 – в Должанском районе, 150 – в Шаблыкинском районе, 132 – в Глазуновском районе, 125 – в Сосковском районе, 124 – в Знаменском районе, 109 – в Новосильском районе, 94 − в Краснозоренском районе, 47 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.