21 декабря 2020



180 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 21 декабря в регионе зарегистрированы 19582 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1980 человек, выздоровели 17360 человек. 242 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 10033 жителей Орла, 2444 зараженных – в Орловском районе, 1034 – в городе Мценске и Мценском районе, 925 – в Ливнах, 474 – в Дмитровском районе, 448 – в Урицком районе, 445 − в Ливенском районе, 363 – в Болховском районе, 340 – в Хотынецком районе, 307 − в  Свердловском районе, 286 – в Покровском  районе, 277 – в  Малоархангельском районе, 268 – в Новодеревеньковском районе,  229 – в Колпнянском районе, 228 – в Залегощенском районе, 188 – в Кромском районе, 185  –  в Верховском районе, 165 – в  Троснянском районе, 162 – в Должанском районе, 150 – в  Шаблыкинском районе, 132 – в   Глазуновском  районе, 125 – в Сосковском районе, 124 – в Знаменском районе, 109 – в Новосильском районе, 94 − в Краснозоренском районе, 47 – в Корсаковском районе, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 21 Дек 2020 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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