181 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 24 декабря в регионе зарегистрированы 20117 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области -1697 человек, выздоровели 18170 человек. 250 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 10339 жителей Орла, 2522 зараженных – в Орловском районе, 1064 – в городе Мценске и Мценском районе, 925 – в Ливнах, 486 – в Дмитровском районе, 459 – в Урицком районе, 445 − в Ливенском районе, 370 – в Болховском районе, 367 – в Хотынецком районе, 317 − в Свердловском районе, 286 – в Покровском районе, 283 – в Малоархангельском районе, 269 – в Новодеревеньковском районе, 233 – в Залегощенском районе, 230 – в Колпнянском районе, 193 – в Кромском районе, 189 – в Верховском районе, 185 – в Троснянском районе, 163 – в Должанском районе, 155 – в Шаблыкинском районе, 132 – в Глазуновском районе, 128 – в Сосковском районе, 125 – в Знаменском районе, 110 – в Новосильском районе, 94 − в Краснозоренском районе, 48 – в Корсаковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.