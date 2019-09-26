19 октября в Орле пройдет общегородской субботник

Субботник пройдет в рамках традиционного экологического месячника, который объявлен с 1 по 31 октября.

По информации администрации г. Орла, к уборке города планируется привлечь порядка 40 тыс. жителей, ликвидировать 25-30 стихийных свалок, вывезти 3,5 тыс. кубометров отходов, очистить 12 км берегов городских водоемов, посадить 300 деревьев и 500 кустарников, убрать 12 га лесов и лесопарков, в том числе привести в порядок Медведевский лес, лесопарк «Лужки», парк «Ботаника», парк Победы, сквер «Ливенский».

Как и в рамках весеннего экологического субботника, будет проводиться первичная селекция отходов по четырем категориям: древесные порубки, ТКО, стекло и стеклобой, инертный строительный мусор.

При детализации перечня работ осеннего месячника будет учтено состояние городских зеленых насаждений. По рекомендациям профильных специалистов Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина, во время субботников граждане уберут листву каштанов, пораженных минирующей молью, и остролистных кленов на участках, где выявлена мучнистая роса и черная пятнистость. Кроме того, в 2020 году будет продолжено лечение каштанов инсектицидами.