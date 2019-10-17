19 октября в Орле состоится общегородской субботник

19 октября в Орле состоится общегородской субботник. Начало — в 9.00.

Планируется, что в традиционной экологической акции примут участие порядка 40 тыс. человек.

В ходе субботника предстоит ликвидировать 25-30 стихийных свалок, вывезти 3,5 тыс. кубометров отходов, очистить 12 км берегов водоемов, высадить 300 деревьев и 500 кустарников, убрать 12 га лесов и лесопарков.

Организованная уборка пройдет на улицах города и на общественных территориях. Участники субботника очистят от листвы и мусора сквер им. И.С. Тургенева в Городском парке культуры и отдыха, пляж озера «Светлая жизнь», Кромское шоссе (от ул. Высоковольтной до знака «Город Орел»), площадь Поликарпова, опушку Медведевского леса, бульвар Победы, сквер Артиллеристов, ул. Лескова, ул. Комсомольскую, Прокуровскую рощу, Щекотихинский лес, Дубовую рощу, набережную Дубровинского.

Садовые товарищества, гаражные кооперативы тоже присоединятся к субботнику.

Для вывоза мусора с городских территорий привлекаются 50 единиц техники.

Администрация города обращает внимание жителей: будет проводиться первичная селекция отходов по четырем категориям: древесина, ТКО, стекло, строительный мусор.