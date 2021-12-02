2 декабря 2021



2 декабря жители Орла могут вакцинироваться от коронавируса во всех районах города

С 9.00 до 20.00 вакцинироваться от COVID-19 жители Орла смогут на 1 этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время можно привиться в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева по адресу: Каменская пл., 1.

С 10.00 до 14.00 прививочный пункт работает в поликлинике «РЖД-Медицина», 2-й этаж, каб. 29 по адресу: ул. 3-я Курская, 56.

С 12.00 до 19.00  жители Заводского района могут вакцинироваться на 2 этаже здания автовокзала, по адресу улица Автовокзальная, 1.

Также с 12.00 до 19.00 в ежедневном режиме прививки делают на 1 этаже ТМК «ГРИНН».

Жители Северного района города Орла с 12.00 до 19.00 могут сделать прививки в пункте вакцинации в администрации Северного района (УВМ, Московское шоссе, д. 137, 1 этаж, рядом с центральным входом).

 

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Опубликовано 02 Дек 2021 в 14:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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