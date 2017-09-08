2 октября в Орле начнется экологический месячник

По информации администрации г. Орла, общегородской субботник  запланирован на 21 октября. Всего в период месячника планируется:

— привлечь к работам по уборке и благоустройству не менее 58 тысяч жителей города;

— ликвидировать 41 стихийную свалку;

— очистить 12,5 километра берегов рек;

— высадить 415 деревьев и 1100 кустарников.

Также в планах уборка городских рекреационных зон: Медведевского леса, лесопарка Лужки, парка Ботаника, парка Победы, Ливенского сквера и других.

Запланированы работы по обрезке деревьев и кустарников, уборке опавшей каштановой листвы, пораженной минирующей молью. Опавшая листва здоровых деревьев будет полностью убираться только вблизи автодорог и тротуаров.

Всего в период месячника планируется израсходовать 200 тыс. рублей — на приобретение перчаток, мешков для мусора, аренду автотранспорта и т. д.

 

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Опубликовано 28 Сен 2017 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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