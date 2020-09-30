2 октября в Орловской области проверят системы оповещения населения

2 октября с 10.30 до 11.00 на территории Орловской области будет проводиться техническая проверка средств оповещения с включением электросирен в г. Орле и райцентрах области и замещением общедоступных телерадиоканалов на сигнал технической проверки.

Эфир будет прерван сигналом «Внимание! Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения! Просьба ко всем жителям Орловской области сохранять спокойствие».

Порядок действий населения на сигналы гражданской обороны — на официальном сайте Главного управления МЧС России по Орловской области www.57.mchs.gov.ru», информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.