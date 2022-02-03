3 февраля 2022



20-летний и 15-летний орловцы предстанут перед судом за сбыт наркотиков

В Орловской области перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в ряде преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Орловской области, один из которых обвиняется в незаконном хранении, сбыте наркотических средств группой лиц и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, а второй — в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Следствием установлено, что в июле 2021 года 20-летний житель города Орла вовлек в незаконный сбыт наркотических средств своего 15-летнего знакомого, которому он передавал наркотические средства для незаконного распространения.

Несовершеннолетний неоднократно продавал наркотические средства в городе Орле. Полученные от продажи денежные средства злоумышленники делили между собой. Кроме того, совершеннолетний участник преступной группы незаконно хранил наркотическое средство в значительном размере по месту своего жительства.

Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях.

Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Фев 2022 в 12:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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