2 сентября 2019



20-летний орловец украл велосипед у подростка

В дежурную часть отдела полиции № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу поступило сообщение от жителя Орла 1985 года рождения. Мужчина рассказал, что его несовершеннолетний сын на несколько минут оставил велосипед возле торгового центра, а, вернувшись, обнаружил его пропажу.

Оперативный дежурный  направил на место происшествия следственную группу.

Полицейские осмотрели местность, опросили возможных свидетелей происшествия, изучили запись с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастен 20-летний местный житель. Приехав по месту жительства гражданина, сотрудники отдела полиции обнаружили похищенный велосипед и изъяли его. Со слов потерпевшего, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к преступлению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», информирует пресс-служба регионального УМВД.

 

В Орле прошел исторический квест "Курская дуга"
В Полесье пригласили на православный праздник и народные гуляния
Столичные медики отобрали самых сложных орловских пациентов для лечения в Москве
Опубликовано 02 Сен 2019 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"