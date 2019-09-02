20-летний орловец украл велосипед у подростка

В дежурную часть отдела полиции № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу поступило сообщение от жителя Орла 1985 года рождения. Мужчина рассказал, что его несовершеннолетний сын на несколько минут оставил велосипед возле торгового центра, а, вернувшись, обнаружил его пропажу.

Оперативный дежурный направил на место происшествия следственную группу.

Полицейские осмотрели местность, опросили возможных свидетелей происшествия, изучили запись с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастен 20-летний местный житель. Приехав по месту жительства гражданина, сотрудники отдела полиции обнаружили похищенный велосипед и изъяли его. Со слов потерпевшего, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к преступлению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», информирует пресс-служба регионального УМВД.