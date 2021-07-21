20-летний житель Орла угнал и поджёг чужой автомобиль

Орловские полицейские установили подозреваемого в угоне и умышленном повреждении имущества. В совершении преступления подозревается житель Орла 2001 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, в конце мая в УМВД России по городу Орлу обратился житель Советского района. Мужчина рассказал, что ночью неизвестные похитили его автомобиль «ВАЗ-2104», который он припарковал возле дома по ул. Горького.

По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Орлу было возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого – орловца 2001 года рождения. Похищенный автомобиль оперативники обнаружили на территории Глазуновского района.

Полицейские выяснили, что молодой человек обнаружил незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания возле дома по ул. Горького. Сев за руль чужого авто, он решил отправиться в соседнюю область. Однако в Глазуновском районе автомобиль застрял и угонщик поджёг его.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».

Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.