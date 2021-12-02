20-летняя жительница Орла, избившая своего маленького сына, предстанет перед судом

В Орловской области перед судом предстанет жительница города Орла, обвиняемая в преступлениях против своего малолетнего ребенка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города Орла, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствием установлено, что обвиняемая в августе 2021 года нанесла не менее двух ударов основанием ладони в область головы и не менее четырех ударов в область туловища и конечностей ребенка, причинив тяжкий вред здоровью сына, кроме того, она ненадлежаще исполняла обязанности по его воспитанию, жестоко с ним обращаясь, систематически унижала его, наносила ребенку телесные повреждения и совершала в отношении него иные насильственные действия, причиняя ему тем самым физические и психические страдания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует региональное СУ СК.