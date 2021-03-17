2021 — СУДНЫЙ ГОД ДЛЯ «КОМАНДЫ ПОТОМСКОГО»

Фото © Станислав Красильников/ТАСС

Совместный проект «Агентства федеральных расследований FLB.RU» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

№9 (633) от 17 марта 2021 г.

С того дня, когда президент Российской Федерации своим указом досрочно отправил в отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского, прошло уже почти три с половиной года. А в ближайшие девять месяцев, похоже, будут вынесены приговоры по целому ряду расследованных дел его ставленников, друзей, соратников и, как нам представляется, подельников. Дорофеев, Кочергин, Масленников, Зиновьев, Саркисов-Шлейхер, Блохин в 2021 году получат, если не случится форс-мажора, свои приговоры. Но это только первый эшелон, в основном, исполнители.

Вопрос, который волнует многих наших читателей: почему отвечать должны только они? А кураторы, а члены советов директоров различных АО, в которых были вскрыты многомиллионные хищения, а руководители департаментов и профильные заместители Потомского? И предстанут ли когда-нибудь перед судом первые лица, те самые, которые в области вроде бы отвечают за всё? К Вадиму Потомскому и председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому, послушно выполнявшему его волю и одобрявшему все, даже самые сомнительные, решения, тянутся нити от многих граждан, которые сейчас находятся на скамье подсудимых. Сейчас в одних орловских судах дела только переданы судье, в других идёт судебное следствие, в третьих уже практически закончены прения сторон и ожидается решение. Сегодня в рамках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы рассказываем о том, как и где идут судебные процессы над «командой Потомского» и когда можно будет ожидать приговоров…

«ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО» СУДУ НЕ ПОМЕШАЛО

12 марта прошлого года началось рассмотрение дела Владимира Дорофеева в Железнодорожном районном суде. Напомним читателям, что он не только ставленник экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского на посту генерального директора АО «Орёлгортеплоэнерго», но и его старинный деловой партнёр. Дорофеев длительное время был генеральным директором «семейных» фирм Потомского «Всеволожскспецтранс» и «ВсеволожскСпецТранс», учредителями которых были дядя и тетя Вадима Владимировича – Багдасаровы.

В своих показаниях Дорофеев сообщил, что «на должность генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» он был приглашен лично губернатором Орловской области Потомским В.В., с которым он знаком на протяжении последних 10 лет».

Друг, соратник и деловой партнер Вадима Потомского, став гендиректором прибыльного энергетического предприятия, начал жить «на широкую ногу», практически на каждые выходные отправляясь (за счёт организации) из Орла в Санкт-Петербург. Опиравшийся на поддержку первого лица в регионе, он чувствовал полную безнаказанность и как минимум 66 раз незаконно оплачивал авиаперелеты и гостиницы, услуги водителя и бензин. Он поначалу даже не задумывался о том, чтобы как-то обосновать посещение мифических организаций, передал в бухгалтерию АО «Орелгортеплоэнерго» сотни фальшивых счетов, актов, чеков и прочих оправдательных документов. Скорее всего, как и другие, еще не привлеченные к уголовной ответственности ставленники Потомского, Дорофеев был абсолютно уверен в том, что его – прямую связь губернатора – никто и никогда не посмеет проверять, а тем более не будет возбуждать в отношении него уголовные дела.

Задержание Владимира Дорофеева вечером 18 января 2018 года

Но дела возбудили, 18 января 2018 года Дорофеева задержали, и он отправился под стражу где пробыл до 6 июля 2018 года.

Вот цитата из обвинительного заключения: «Дорофеев В. А. … ранее не судимый, совершил умышленное тяжкое преступление против собственности – мошенничество». Он обвиняется в «совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств в общей сумме 4 565 082,46 руб., принадлежащих АО «Орелгортеплоэнерго», перечисленных Дорофееву В.А. и его водителю Л-ву М.О. в качестве компенсации затрат в служебных командировках». Санкции по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

14 апреля 2020 года состоялось первое заседание Железнодорожного районного суда по делу Дорофеева, на которое он не явился. Именно после этого совместный проект «Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» заинтересовался местонахождением Дорофеева. Нами был получен ответ относительно того, что местонахождение обвиняемого известно, но отсутствует реальная возможность его участия в судебном разбирательстве. Причиной была названа пандемия. В начале февраля снова появилась запись о приостановлении дела с мотивировкой «психическое расстройство или иная тяжёлая болезнь, исключающие возможность явки подсудимого». Длилось это «расстройство» месяц, после чего Дорофеева всё-таки удалось привлечь к участию в заседаниях. На настоящий момент, насколько нам известно, готовится решение суда, которое скорее всего будет озвучено уже в конце этого месяца. Ближайшее заседание состоится 22 марта.

Не будем загадывать, насколько суровым будет приговор: в отношении ставленников-партнёров Вадима Потомского пока довольно широкие рамки: от 2 лет лишения свободы условно для Дениса Блохина до 7,5 лет реального срока для Екатерины Стрелец. Но у Дорофеева, как и у Блохина, ещё полно «скелетов в шкафу», таких, как выдача займов, в конце концов осевших в фирмах, связанных с экс-губернатором Потомским, которые вполне возможно будут расследованы заново…

«РЕСТАВРАТОРАМ» И ИХ ПОДЕЛЬНИКУ В КОЛОНИИ РАБОТА НАЙДЁТСЯ…

12 октября 2020 года прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы регионального фонда капитального ремонта Владислава Масленникова и двух сотрудников фирмы ООО «Москомреставрация» Д-го и Е-на. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Масленникову ещё и коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 8 чт. 204 УК РФ). https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_57/mass-media/news?item=54467900

Процесс проходит в Советском районном суде. Очередное заседание назначено на 22 марта.

Насколько нам известно, судебное следствие ведётся активно, хотя точные сроки объявления решения нам пока неизвестны.

Владислав Масленников

Владислав Масленников с подачи Потомского был директором Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» с октября 2015 по март 2017 г. Но довольно быстро превратил «некоммерческую организацию» во вполне «коммерческую».

По данным следствия на 2018 год, между ООО «Москомреставрация» и НО «РФКР» в 2016 году были заключены 5 договоров, по условиям которых ООО «Москомреставрация» обязалась выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Орла и г. Ливны. С апреля 2016 года по июнь 2017 года Масленников и генеральный директор ООО «Москомреставрация» при содействии жителя города Москвы совершили хищение денежных средств на общую сумму более 27 миллионов рублей, путем отражения в актах недостоверных сведений о фактически выполненных ремонтных работах. http://orel.sledcom.ru/news/item/1239275/ В дальнейшем следователи выяснили, что Масленников получил в качестве коммерческого подкупа от руководства фирмы «Москомреставрация» 25% от суммы контракта – примерно 36 миллионов рублей, а сами руководители фирмы Д-ий и Е-н сумели похитить порядка 28 миллионов.

А вот теперь приближается время, когда за содеянное придётся отвечать. В какой именно степени кому из обвиняемых придётся это сделать, решит суд, а мы будем внимательно следить за ходом процесса…

ШЛЕЙХЕР ХОТЕЛ НАЖИТЬСЯ НА РОДСТВЕННИКАХ ГУБЕРНАТОРА?

Одно из уголовных дел в отношении Артура Саркисова-Шлейхера рассматривается сейчас в Железнодорожном районном суде Орла. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора «321 ВСУ» Артура Саркисова (Шлейхера), утверждённое прокуратурой Орловской области, содержит материалы о хищении, по версии следствия, этим гражданином, в недавнем прошлом «государственным и политическим деятелем» — помощником депутата Государственной думы от КПРФ Рашкина — 85 миллионов рублей, принадлежащих «Орёлгортеплоэнерго».

Обвиняемый Артур Саркисов-Шлейхер и осужденный Денис Блохин

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, — говорилось в официальном сообщении СУ СК России по Орловской области, — возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «321 Военно-строительное управление», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый с марта по июль 2016 года вступил в преступный сговор с руководством АО «Орелгортеплоэнерго», не имея намерения возврата денежных средств, заключил с генеральным директором указанной организации договоры целевого займа на достройку объектов социального назначения, а также ряд договоров на выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов предприятия.

Полученными денежными средствами на сумму более 80 миллионов рублей подозреваемый распорядился по своему усмотрению, причинив АО «Орелгортеплоэнерго», Департаменту имущества и земельных отношений Орловской области материальный ущерб в особо крупном размере». https://orel.sledcom.ru/news/item/1393380/

Чуть позже цифры были уточнены: период расширен до февраля 2017 года, а сумма до 85 миллионов рублей.

В своё время мы уже отмечали, что в деле Артура Шлейхера, похоже, нет одной замечательной истории, о которой орловские журналисты напомнили ему во время пресс-конференции 19 сентября 2019 года. http://orelsreda.ru/politicheskoe-delo-sarkisova-shlejhera-vinovny-vse-krome-nego/

Это сюжет о 6-миллионном займе, который Шлейхер-Саркисов взял у АО «Орелгортеплоэнерго» и не вернул. Вместо этого он отправил деньги, тоже в качестве займа, ООО «Ленкварц». Шлейхер на пресс-конференции прозрачно намекал журналистам, что отправил эти деньги исключительно с целью наживы, то есть извлечения прибыли за счет разности в процентах. А на ком хотел нажиться Артур Алексеевич? Учредителями этой фирмы были близкие родственники экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского.

Договор займа №3-03 от 3 июня 2016 г. на основании договора поручительства №… от 3 июня 2016 г. на сумму в 6 миллионов рублей был заключен между ООО «321 Военно-строительное управление» (генеральный директор Саркисов А.А.) и ООО «Ленкварц» (генеральный директор Дорофеев М.В.). Учредитель ООО «Ленкварц» — Дайнеко А. Н. со стопроцентной долей в уставном капитале в 12500 рублей.

Дайнеко на момент получения займа был зятем Вадима Владимировича Потомского, а после получения займа (и его окончательного выхода из семейства) учредителем фирмы и владелицей 6 000 000 рублей стала сестра Вадима Потомского.

А директор фирмы – М. В. Дорофеев приходится сыном бывшему гендиректору «Орелгортеплоэнерго» Дорофееву, который, собственно, и давал заем Шлейхеру. Но вся эта информация по какой-то причине (наши читатели могу предполагать, по какой именно), похоже, так и не стала частью уголовного дела…

Очередное заседание суда по «делу Шлейхера» назначено на 2 апреля.

«ДЕЛО «ТИТАНИКА»: МОРОЗКОВ – В РОЗЫСКЕ, ПАРАХИН – В МЭРАХ…

До прихода на пост прокурора Орловской области Владислава Малкина мало кто надеялся на то, что будет не только реанимировано, но и доведено до суда одно из самых старых уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств, – дело о хищениях на строительстве нового корпуса Орловской областной клинической больницы, которые начались почти 10 лет назад.

«Прокуратура Орловской области, — говорилось в официальном сообщении от 25 февраля 2021 года, — утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Союзинформ» и его заместителя, а также руководителя подрядной строительной организации — ООО «Стройком». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с мая 2012 года по декабрь 2014 года ЗАО «Союзинформ» и ООО «Стройком» в рамках заключенного государственного контракта осуществляли работы по строительству многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». При этом предусмотренные контрактом обязательства в полном объеме исполнены не были, а отраженная злоумышленниками в актах выполненных работ стоимость завышена. В результате действий обвиняемых бюджету причинен ущерб на общую сумму более 229 млн рублей». https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_57/mass-media/news?item=59105142

Утверждённое обвинительное заключение было направлено в Советский районный суд 26 февраля, но в тот же день подсудность была изменена. В качестве обвиняемых привлекаются генеральный директор «Союзинформа» М. Селиванов, его заместитель Е. Морозков и гендиректор ООО «Стройком» Г. Будагян. Но чисто физически привлечь удалось только Селиванова и Будагяна. Морозков давно уже пустился в бега и находится в розыске. Напомним, что именно он был тем гражданином, который, уже работая в ООО «МосОблСтрой», приносил Денису Блохину заведомо фиктивные акты выполненных работ на стадионе Ленина, которые тот подписал и получил пока два года условно.

Е. Морозков (крайний слева, в розыске) и Ю. Парахин (местонахождение его известно)

Другой близкий контактёр Морозкова (вот они вместе на фото во время строительных работ в здании «Титаника») – тогдашний куратор объекта от правительства Орловской области Юрий Николаевич Парахин — также не привлечён ни к следствию, ни к суду. Он занят, поскольку трудится мэром города Орла. А по поводу хищений на этом объекте Парахин самокритично высказался так: «Я не специалист в сфере строительства, но надо быть полным идиотом, чтобы подписать акты выполненных работ на 300 млн руб. и не видеть, что их на самом деле нет. Надеюсь, следствие во всем разберется». https://www.kommersant.ru/doc/2846182

Любой человек, более или менее знакомый с институтом «кураторства» вице-губернаторами или другими высокими чиновниками строительства или реконструкции различных объектов, прекрасно понимает, что похитить сотни миллионов рублей «мимо куратора», особенно являющегося зампредом правительства и руководителем финансово-экономического блока, ответственным за распределение бюджетных средств, никак не получится. Иначе какой это куратор? Он что, не знает о хищениях? Знает, конечно. И его молчание или «незнание» – это плата за риск.

СЕРГЕЙ КОЧЕРГИН: ВЫЗЫВАЮ ВЕСЬ СРОК НА СЕБЯ!

Сергей Кочергин – человек весьма опытный в общении с правоохранительными органами. В своё время он уже был осуждён за растрату (кстати, также в Орловской области), но, несмотря на это, был приглашён лично бывшим губернатором Вадимом Потомским на должность генерального директора Агентства ипотечного жилищного кредитования Орловской области (АИЖК), которую занимал с 7 июля 2015 года до 3 августа 2016 года. http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_depHYPERLINK

Мы много писали о том, в чём именно обвиняется Сергей Кочергин. Повествование о его делах и преступных связях растянулось на три выпуска нашего проекта. Например: orelsreda.ru/eto-vse-sovershil-kochergin-chast-i/»http://orelsreda.ru/eto-vse-sovershil-kochergin-chast-i/

Сергей Кочергин и Вадим Потомский

Из многочисленных деяний Кочергина, более года проведшего под стражей, следствие выделило одну сюжетную линию. Он формально вышел из состава учредителей нескольких ООО (как тут не вспомнить нынешнего мэра Орла Юрия Парахина), а затем продал доли в уставных капиталах этих ООО руководимому им же АО АИЖК, которое в них не нуждалось. Сделано это было, говоря словами постановления следователя, «с целью дальнейшего обращения денежных средств, полученных по сделкам, в свою пользу». Были и другие сделки, в результате которых и появились выводы следствия: «Таким образом, Кочергин С.А., в период с 28.08.2015 до 06.05.2016 похитил путем обмана, используя служебное положение, имущество АО «АИЖК Орловской области» на сумму 40 910 000 рублей и денежные средства в сумме 25 965 000 рублей, обратив их в свою пользу и собственность подконтрольных ему юридических лиц, причинив имущественный ущерб АО «АИЖК Орловской области» на общую сумму 66 875 000 рублей, в особо крупных размерах».

Когда-то Кочергин, причём даже в судебном заседании, заявлял: «При исполнении своих обязанностей я выполнял непосредственные указания руководителя департамента госимущества и земельных отношений Синягова и по отдельным вопросам – губернатора… Следствию известно, что все сделки были совершены по прямому указанию моих непосредственных руководителей». https://region.center/fn_266944.html

Но в обвинительном заключении и «должностные лица правительства Орловской области», и партнёры Кочергина по признанным следствием преступными сделкам в качестве обвиняемых не упомянуты.

И вот теперь Сергею Кочергину «светит» одному отвечать по максимуму — (ч. 4 ст. 159 УК РФ с учётом ч. 3 ст. 30) – до 10 лет лишения свободы. Дело поступило в Советский районный суд 12 ноября 2020 года. Судебное следствие идёт своим чередом, и в 2021 году решение будет принято, а Кочергин, решивший взять вину на себя (во всяком случае, пока) получит свой второй срок…

ДЕЛО «ТОВАРИЩА ЗИНОВЬЕВА»

Две недели назад на сайте областного надзорного ведомства появилось сообщение: «Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Орелоблэнерго» и его знакомого. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мы довольно подробно писали и о деле Зиновьева и «его знакомого» П-кова, директора ООО «Энергоспецстрой». http://orelsreda.ru/tovarishh-zinovev-pojdyot-pod-sud-a-sinyagov-remiga-savkin-i-filatov/

Евгений Зиновьев

Товарищ Зиновьев, по указанию которого некоторые работы на 6 миллионов рублей были выполнены его организацией, как бы рассчитывал, что его «партнёры» в дальнейшем компенсируют затраты. Но этого не произошло. «Оплата по указанным договорам на основании подготовленных по инициативе П-кова А.Н., заведомо знавшего о выполнении этих работ, — говорится в справке по делу, — за счёт сил и средств АО «Орёлоблэнерго», актов КС-2 и справок формы КС-3, согласно которым формы выполнены в полном объёме ООО «Энергоспецстрой» и ООО «Промэнергострой», произведена, и П-ков А.Н. по собственному усмотрению распорядился полученными денежными средствами в общей сумме 6 188 564, 58 рублей с расчётных счетов АО «Орёлоблэнерго» на расчётные счета ООО «Энергоспецстрой» и ООО «Промэнергострой», не компенсировав в последующем АО «Орёлоблэнерго» понесённые данным обществом затраты на выполнение работ, чем причинил АО «Орёлоблэнерго» ущерб на общую сумму 6 188 564, 58 рублей».

http://orelsreda.ru/tovarishh-zinovev-pojdyot-pod-sud-a-sinyagov-remiga-savkin-i-filatov/

9 марта 2021 года материалы дела поступили в Заводской районный суд и были переданы судье. Скорее всего решение по данному делу будет также принято в 2021 году….