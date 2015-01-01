21 апреля в Орле пройдут две экологические акции

21 апреля в рамках молодежной патриотической акции «Могила героя» студенты различных учебных заведений областного центра примут участие в уборке и благоустройстве  воинских и мемориальных захоронений.

С 10 часов учащиеся Орловского технологического техникума будут благоустраивать братскую могилу расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу. В 12 часов студенты Орловского института культуры, Академии народного хозяйства и госслужбы, Юридического института УМВД начнут уборку воинских захоронений на Троицком кладбище.

В 14 часов студенты медколледжа будут приводить в порядок территорию у памятной доски полному кавалеру Орденов Славы Г.К. Шульгину (ул. Привокзальная, 12), а учащиеся  Госуниверситета им. И.С. Тургенева и ОГАУ —  могилу советского воина М. Блохи (пер. Бетонный, 2).
В этот же день в 15 часов в Городском парке культуры и отдыха состоится экологическая акция «Красивым станет город твой – Герой!». Студенческие отряды из разных орловских вузов будут приводить в порядок и готовить к летнему сезону центральный парк города. В частности, планируется в первый раз обработать  деревья разноцветной известью. Все красители безвредны для зеленых насаждений и активно используются во многих городах России. После акции для всех будет организован веселый праздник с конкурсами и призами, информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 20 Апр 2017 в 15:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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