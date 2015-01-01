21 июня в Орловском краеведческом музее откроется выставка о войне (16+)

Выставка «Земля воинской славы» (16+) откроется 21 июня в 15 час. 00 мин. в здании Орловского краеведческий музея.

Выставка состоит из четырех разделов. В первом представлен материал об оккупации нашего края, фотографии города этого периода, карта концлагерей на территории современной Орловской области и материал о партизанском движении.

Второй раздел выставки посвящен подготовке Красной Армии и Вермахта к Курской битве, оборонительным боям 5-11 июля 1943 г.

Третий раздел рассказывает о проведении операции «Кутузов» по освобождению Орловской области с 12 июля по 18 августа 1943 г., об участниках этих боев. Здесь представлены не только фотографии освободителей, но и копии их наградных листов.

В последнем разделе выставки — фронтовые и дивизионные газеты периода боев на Орловской земле из частной коллекции.

Посетители музея смогут увидеть фотографии и личные вещи участников боев, в том числе личные вещи маршала Советского Союза А.М. Василевского, командующего 3-й армией генерал-лейтенанта А.В. Горбатова, командующего 30-м Уральским добровольческим танковым корпусом генерал-майора Г.С. Родина, мундир командира 129 стрелковой дивизии И.В. Панчука, имя которого носит одна из улиц города, предметы, найденные поисковыми отрядами во время «Вахты Памяти», сообщают сотрудники музея.